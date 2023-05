EQS-News: IuteCredit Finance S.à.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe

Iute nach anhaltendem Interesse von Investoren mit erneutem Umtauschangebot für EUR-Anleihe 2019/2023

Aufstockung von EUR-Anleihe 2021/2026 um bis zu EUR 10 Mio.

Angebotsfrist für Umtausch an Inhaber der EUR-Anleihen 2019/2023 vom 30. Mai bis 3. Juli 2023, 13:00 Uhr MESZ

Aufstockung von EUR-Anleihe 2021/2026 aus Umtauschangebot zum Umtauschkurs von 96,5 % mit einem halbjährlich zahlbaren Zinssatz von 11,0 % p.a.; die Differenz zwischen dem Umtauschkurs jeder neuen Anleihe und ihrem Nennwert (EUR 35,00 pro umgetauschter Anleihe) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für den Zeitraum vom 7. Februar bis 12. Juli 2023 werden in bar gezahlt

Endfälligkeitsrendite für Anleihen mit Umtauschangebot von 12,3 %

Umtauschverhältnis 1:10, bedingt durch unterschiedliche Stückelungen der Anleihen, entsprechend der EUR-Anleihe 2019/2023 zu je EUR 1.000,00 sowie der EUR 2021/2026 zu je EUR 100,00

Tallinn, Estland, 30. Mai 2023. Iute Group, eine führende europäische Unternehmensgruppe für Privatkredite, hat heute über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. erneut ein Angebot zum Umtausch der EUR-Anleihe 2019/2023 in die EUR-Anleihe 2021/2026 abgegeben. Nach der bereits gesicherten Refinanzierung der EUR-Anleihe 2019/2023 und dem anhaltenden Interesse der Investoren soll so eine weitere Möglichkeit zum Umtausch geschaffen werden. Das Ziel ist die Aufstockung der EUR-Anleihe 2021/2026 um bis zu EUR 10 Mio. auf dann bis zu EUR 125 Mio.

Die EUR-Anleihen 2021/2026 mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,0% p.a. werden den Inhabern der EUR-Anleihen 2019/2023 in Form eines Umtauschangebots zu einem Ausgabekurs von 96,5% angeboten. Die Differenz zwischen dem Tauschpreis jeder neuen Anleihe und ihrem Nennwert (EUR 35,00 pro getauschter Anleihe) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für den Zeitraum vom 7. Februar bis 12. Juli 2023 werden in bar ausgezahlt. Die Rendite bis zur Fälligkeit der Anleihen mit Umtauschangebot liegt bei 12,3 %.

Aufgrund der unterschiedlichen Stückelungen der Anleihen ergibt sich ein Umtauschverhältnis von 1:10, d.h. eine EUR-Anleihe 2019/2023 berechtigt zum Bezug von zehn neuen EUR 2021/2026-Anleihen. Während die EUR-Anleihe 2019/2023 auf je EUR 1.000,00 lautet, beträgt die Stückelung der EUR-Anleihe 2021/2026 jeweils EUR 100,00. Das Umtauschangebot hat heute, 30. Mai, begonnen und endet am 3. Juli 2023, 13:00 Uhr MESZ.

Alle Anleihegläubiger werden über ihre Depotbank Informationen zum Umtauschangebot erhalten. Bei Fragen zum Umtauschangebot können sich die Anleger direkt an Manfred Steinbeisser wenden: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com .

Die neuen EUR-Anleihen 2021/2026 sollen am oder um den 12. Juli 2023 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt ist jetzt auf der Website der Gesellschaft verfügbar: https://iutecredit.com/investor/bonds .

Aalto Capital (Deutschland) agiert als Financial Advisor der Gruppe.

Alle Informationen über das Emissionsverfahren sowie die für die Zeichnung der Anleihen erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter dem Link https://iutecredit.com/investor/bonds .



Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)

E-Mail: investor@iutecredit.com

Telefon: +372 622 9177



Über IuteCredit Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierungen, Zahlungsdienstleistungen, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios durch Eigenkapital, Einlagen und besicherte Anleihen, die am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List notiert sind.

www.iutecredit.com



WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder Weiterleitung in die oder in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung rechtswidrig sein könnte. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Landes nicht zulässig wäre. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer anwendbaren Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geänderten Fassung (die "Prospektrichtlinie") dar und ist kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der "EWR").

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt genehmigt. Dementsprechend wird diese Mitteilung nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, oder (iii) vermögende Unternehmen und andere Personen, an die die Mitteilung rechtmäßig weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Verordnung fallen, weitergeleitet werden und ist nur an diese gerichtet (wobei alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

