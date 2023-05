Der Versicherungskonzern Talanx hat am Wochenende einen milliardenschweren Zukauf zur Stärkung seines Geschäfts in Lateinamerika gemeldet. Im dünnen Pfingstmontags-Handel hat die Aktie daraufhin rund zwei Prozent zugelegt und auf einem neuen Rekordhoch geschlossen. Am heutigen Dienstag geht die Rekordjagd aber schon weiter.Für umgerechnet rund 1,38 Milliarden Euro übernehme das Unternehmen vom US-Versicherers Liberty Mutual Insurance das Privatkundengeschäft in Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuador, ...

