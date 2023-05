San Carlos, Kalifornien (ots) -Die MIND-Organisation von Check Point Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDQ: CHKP), einem weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, hat kürzlich alle Vorkehrungen getroffen, um das "OSCP / OSEP / OSDA Course & Certification Bundle" von OffSec in das MIND Lern- und Trainingsportal (https://training-certifications.checkpoint.com/#/) aufzunehmen. Dieser Kurs wird das vierte Trainingsprodukt sein, das von Check Points offiziellem Trainingspartner OffSec angeboten wird, neben den Angeboten "Learn Fundamentals (https://training-certifications.checkpoint.com/#/courses/Learn%20Fundamentals%20Subscription%20by%20Offensive%20Security)", "Learn One (https://training-certifications.checkpoint.com/#/courses/Learn%20One%20Subscription%20by%20Offensive%20Security%20%20)" und "Learn Unlimited (https://training-certifications.checkpoint.com/#/courses/Learn%20Unlimited%20Subscription%20by%20Offensive%20Security)". Die Partnerschaft zwischen Check Point und OffSec begann im Jahr 2022 (https://blog.checkpoint.com/2022/12/08/check-point-offers-new-cybersecurity-training-programs-for-partners-and-customers/), da beide Unternehmen die gleiche Vision teilen: die bestehende Lücke von schätzungsweise 3 Millionen Fachkräften im Bereich Cybersicherheit weltweit zu schließen.Die Einzigartigkeit des OSCP / OSEP / OSDA Kurs- und Zertifizierungspakets besteht darin, dass es seinen Abonnenten erlaubt, einen Zertifikatslernpfad zu wählen und diesen innerhalb eines 90-tägigen Lernzeitraums anstelle eines ganzen Jahres zu einem reduzierten Preis zu durchlaufen. Dieser Kurs wurde entwickelt, um den Bedürfnissen von vielbeschäftigten Fachleuten gerecht zu werden, die eine bestimmte Zertifizierung innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreichen möchten, ohne für zusätzliche Lernmaterialien bezahlen oder den Zugang zur Plattform verlängern zu müssen.Mit dem Paket erhalten Abonnenten Zugang zu den umfangreichen Laborumgebungen von OffSec sowie einen Prüfungsversuch für einen der folgenden fortgeschrittenen Cybersicherheitskurse: PEN-200, PEN-300, SOC-200, WEB-200, WEB-300, EXP-301, EXP-312 sowie Zugang zu allen Learn Fundamentals-Kursen. Dies gibt Cybersecurity-Verantwortlichen die notwendigen Werkzeuge und Sicherheitsherausforderungen, um ihre Beherrschung zu beweisen und offiziell OffSec-zertifiziert zu werden. Dies macht es zur idealen Wahl für jeden, der seinen Fortschritt beschleunigen und sein Cybersecurity-Wissen unter Beweis stellen möchte.Weitere Informationen finden Sie unter: https://ots.de/7DuzLMPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5521162