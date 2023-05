Erst vor wenigen Tagen hat Element 79 Gold (CSE ELEM / WKN A3E41D) gemeldet, dass es gelungen ist, zwei erste Projekte aus seinem Battle Mountain-Portfolio (Nevada) an Centra Mining zu veräußern. Einen weiteren solchen Deal bzw. eine Absichtserklärung dazu hatte man Ende 2022 auch mit Valdo Minerals abgeschlossen.Wie heute bekannt wurde, hat sich Valdo allerdings ausbedungen, dass die Exklusivitätsperiode, in der die Absichtserklärung in eine endgültige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...