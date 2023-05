Impf-Revolutionär Curevac weiterhin auf Verlustkurs

Werbung







Der auf mRNA spezialisierte Pharmakonzern Curevac veröffentlichte seine Quartalszahlen für das erste Quartal 2023. Die Aktie verliert kurz nach Eröffnung der Nasdaq rund 2,5%.



Nach einer Vielzahl von Kapitalerhöhungen und dem Börsengang an der Nasdaq in 2020 wächst der Druck auf die Impfspezialisten. Ein Umsatzrückgang von 71 Prozent auf Jahresvergleich des Quartals sieht da auf dem Papier nicht gut aus, was die Börsianer in Amerika kurz nach der Eröffnung ebenfalls mit einem Kursrückgang von rund 2,6 Prozent quittierten. Das operative Ergebnis belief sich im ersten Quartal 2023 auf einen Verlust von 60,4 Mio. €, was einem Anstieg von 45,1 Mio €. gegenüber 15,3 Mio €. im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 entspricht. Maßgeblich wirkte sich auf den Gewinn der Wegfall einiger Kooperationen mit dem britischen Pharmakonzern GSK aus. In 2022 schlugen diese noch mit einer einmaligen Vergütung in Höhe von 32,5 Mio. € positiv zu Buche.



Das ursprünglich aus einem akademischen Forschungsprojekt an der Universität Tübingen stammende Unternehmen wuchs in den letzten Jahren zu einem großen Pharmakonzern heran; Die deutsche KfW hält mit ca. 13 Prozent eine beträchtliche Beteiligung an dem Konzern, der trotz Rekordbewertungen noch nicht in die Gewinnzone rutschen konnte.









Börsenausblick vom Profi



Jörg Scherer, Leiter der technischen Analyse bei HSBC, nimmt für Sie im Daily Trading Newsletter all morgendlich die interessantesten Werte unter die charttechnische Lupe. Zusätzlich erhalten Sie im Daily Trading TV immer dienstags eine noch detaillierte Analyse als Video. Schauen Sie gleich in unserer Mediathek vorbei:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC