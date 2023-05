Unterföhring (ots) -- Die Serie ab 5. Juni exklusiv bei Sky und dem Streamingservice WOW- Mit Abel "The Weeknd" Tesfaye and Lily-Rose Depp in den Hauptrollen- Link zu Youtube: https://youtu.be/pHXhvnF7lpQ- Download-Link hier (https://app.shift.io/review/6475ff2867c39b1f163bff6f)Sky veröffentlicht den offiziellen Trailer von "The Idol (https://www.sky.de/serien/the-idol)". Die fünfteilige Serie von Sam Levinson und Abel "The Weeknd" Tesfaye wird ab 5. Juni exklusiv auf Sky und auf dem Streamingservice WOW auf Abruf verfügbar sein. "The Idol" feierte in der vergangenen Woche Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes.Über "The Idol":Nachdem Jocelyn (Lily-Rose Depp) einen Nervenzusammenbruch erlitt, der ihre letzte Tournee zum Scheitern gebracht hat, ist sie fest entschlossen, ihren rechtmäßigen Status als größter und sexiester Popstar Amerikas zu behaupten. Ihre Leidenschaft wird von Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), einem Nachtclub-Besitzer mit einer schmutzigen Vergangenheit, neu entfacht. Wird ihr romantisches Erwachen sie zu glorreichen neuen Höhen oder in die tiefsten und dunkelsten Tiefen ihrer Seele führen?Zum weiteren Cast gehören: Troye Sivan, Dan Levy, Da'Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son und Hank Azaria.Sam Levinson, Abel "The Weeknd" Tesfaye und Reza Fahim sind Co-Creators, als Executive Producers fungieren Sam Levinson, Abel "The Weeknd" Tesfaye, Reza Fahim, Kevin Turen, Ashley Levinson, Joseph Epstein, Aaron L. Gilbert für BRON, sowie Sara E. White. Sam Levinson führte Regie und hat auch gemeinsam mit Abel "The Weeknd" Tesfaye und Reza Fahim das Drehbuch geschrieben. Produziert wurde "The Idol" in Zusammenarbeit mit A24.Ausstrahlungstermine:Ab 5. Juni parallel zur US-Ausstrahlung auf Sky Q und dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original. Die lineare Ausstrahlung erfolgt am 17.und 24. Juli mit je einer Doppelfolge ab 20.15 Uhr sowie am 31. Juli mit einer Folge ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "The White Lotus", (https://www.sky.de/serien/the-white-lotus) "Irma Vep (https://www.sky.de/serien/irma-vep)", "The Last Of Us (https://www.sky.de/serien/the-last-of-us)" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" (https://www.sky.de/serien/game-of-thrones) und "House of the Dragon (https://www.sky.de/serien/house-of-the-dragon)" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions (https://www.sky.de/serien/billions-45310)", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. WOW ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://www.skygroup.sky/ abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und ww.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Kontakt für Medien:
Birgit Ehmann
External Communications
Tel: 089/9958 6850
birgit.ehmann@sky.de
twitter.com/SkyDeutschland
twitter.com/BirgitEhmann

Kontakt für Fotomaterial:
Carolin Noack
Bilder.Presse@sky.de
Oder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5521231