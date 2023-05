Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Neben dem drohenden US-Schuldenausfall bewegten in der vergangenen Woche insbesondere die Inflationserwartungen die Rentenmärkte, so die Analysten der DekaBank.Angesichts der hartnäckig hohen Dienstleistungspreisinflation würden die Märkte sowohl in den USA als auch in Euroland tendenziell mit nochmals weiter steigenden Leitzinsen rechnen. Das habe die Renditen spürbar steigen lassen. Mit Blick auf die Einigung im US-Schuldenstreit könnte die voraussichtlich stattfindende massive Emissionswelle kurzlaufender Treasury Bills zum Auffüllen des Liquiditätspolsters des US-Finanzministeriums die Zinsen am kurzen Ende der Kurve weiter leicht ansteigen lassen. Lange Laufzeiten (und damit auch Bunds) könnten dagegen perspektivisch von den Erwartungen einer fiskalischen Straffung in den kommenden Quartalen profitieren. (30.05.2023/alc/a/a) ...

