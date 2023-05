DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: EBITDA sinkt um 25% im ersten Quartal 2023 aufgrund schlechten Wetters und sinkender Strompreise

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bayreuth (pta/30.05.2023/17:35) - 7C Solarparken (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68) gibt seine Q1 2023 Zahlen bekannt, die von den drei folgenden Hauptfaktoren getrieben wurden:

* Starkes Kapazitätswachstum: die gewichtete Kapazität von den Anlagen in Betrieb stieg um 18% von 336 MWp in Q1 2022 auf 397 MWp in Q1 2023. * Ungünstige Wetterbedingungen: Mit dem bundesweiten Durchschnitt sank der spezifische Ertrag bei 7C Solarparken um 26% auf 129 kWh/kWp im ersten Quartal 2023. * Sinkende Strompreise: Der PV-Strompreis ist im Jahresvergleich stark von 168 EUR / MWh auf 105 EUR / MWh (minus 38%) gesunken. Der Konzern konnte jedoch die Auswirkungen auf seinen Einspeisepreis auf minus 20% von 238 EUR / MWh auf 190 EUR / MWh abmildern, was darauf zurückzuführen ist, dass i) ein großer Teil des IPP-Portfolios immer noch höhere Einspeisetarife genießt und ii) 93 MWp des IPP-Portfolios von einer Swap-Vereinbarung mit einem europäischen Versorgungsunternehmen profitieren, die einen Festpreis von 149,5 EUR / MWh bis Ende 2023 gewährleistet.

Als Folge dieser Faktoren fiel das EBITDA um 25% auf EUR 8,9 Mio., was über dem in der Jahresergebnispräsentation implizierten Q1-Ausblick von EUR 7,0 Mio. liegt. Diese relative überdurchschnittliche Entwicklung hängt mit verschiedenen einmaligen Posten zusammen, wie etwa der Wiedergutmachung von Verlusten aus Abschaltungen (Redispatch 2.0) sowie einer Einigung mit einem Direktvermarkter wegen unbefugter Abschaltung einer Anlage. Die Nettoverschuldung belief sich auf EUR 153 Mio. und entsprach dabei nahezu der Prognose.

Ausblick bleibt bisher unverändert

Erstens bekräftigt der Vorstand seine Zuversicht hinsichtlich seines Wachstumskurses in Richtung 460 MWp zum Jahresende und in Richtung 525 MWp für nächstes Jahr. Für 2023 ist das Kapazitätsziel durch den fortgeschrittenen Entwicklungsstand verschiedener Projekte in Belgien (10 MWp), den Baubeginn einer Freiflächenanlage auf eigenem Grundstück in Dessau (2MWp) und die Vorbereitung des mitentwickelten Standortes in Herrnhut (17 MWp) quasi gesichert. Darüber hinaus führt 7C Solarparken den Erwerb eines bestehenden PV-Parks mit > 10 MWp in Deutschland durch. Zweitens hielten die ungünstigen Wetterbedingungen im April an, während die Strompreise mittlerweile ca. 15 EUR / MWh niedriger sind als das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Prognose beobachtete Preisniveau.

Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken AG, kommentiert: "Nach einem außergewöhnlich guten Jahr 2022 mit hohen Strompreisen und ungewöhnlich starker Einstrahlung normalisieren sich die Betriebsbedingungen im Jahr 2023: Die Strompreise kehren zu normalen Niveaus zurück, jedoch enttäuscht bisher die Einstrahlung in diesem Jahr. Unsere Prognose für 2023 bleibt unverändert, allerdings dürfen weder bei den Strompreisen noch bei den Wetterbedingungen weitere Rückschläge auftreten. Wir bestätigen auch unseren mittelfristigen Ausblick: Unsere Pipeline ist gut gefüllt, das Wachstum für 2023-2024 quasi gesichert, die Finanzierung für 2023 ist vollständig vorhanden und die PPA-/ Ausschreibungstarife liegen auf einem attraktiven Niveau, was die Rendite der Neubauprojekte sichtbar macht."

Der Q1 2022 Bericht ist im Bereich Investor Relations auf unserer Webseite verfügbar. Ein Analysten-Call ist für den 31. Mai 2023 um 08:30 Uhr geplant. Institutionelle und semiprofessionelle Anleger haben außerdem die Möglichkeit, an der virtuellen Roundtable-Präsentation teilzunehmen, die AlsterResearch am 1. Juni 2023 um 15:00 Uhr organisiert.

(Ende)

Aussender: 7C Solarparken AG Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com

ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: London

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2023 11:35 ET (15:35 GMT)