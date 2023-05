DJ Aktien Schweiz von defensiven Schwergewichten gedrückt

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem langen Wochenende mit dem Feiertag zum Wochenbeginn ist der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag deutlich schwächer aus dem Handel gegangen. Nach der grundsätzlichen Einigung im US-Schuldenstreit stieg die Risikobereitschaft unter Anlegern, worunter die defensiven Schwergewichte in der Schweiz litten. Allerdings sorgte die Verständigung in den USA ohnehin nicht für Euphorie, denn der Deal muss noch beide Kammern des US-Kongresses passieren - und da regte sich bereits Widerstand von einigen Abgeordneten. Zudem waren zuletzt die Erwartungen an eine weitere Zinsanhebung in den USA nach einer Pause im Juni wieder gestiegen.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten zur Stimmung unter Verbrauchern standen den Zinserwartungen nicht im Wege. Die Stimmung sank zwar, aber deutlich weniger als befürchtet. Vor diesem Hintergrund gab der SMI 1,3 Prozent auf 11.282 Punkte nach - belastet von den Schwergewichten Nestle (-3,3%), Novartis (-2,1%) und Roche (-1,0%). Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktien.

Nestle-Finanzvorstand Francois-Xavier Roger tritt nach acht Jahren zurück, was an der Börse nicht gut ankam. Jefferies sprach von einem überraschenden Schritt. Nachfolgerin soll Anna Manz werden, die derzeit CFO bei der Londoner Börse fungiert. Die Analysten von RBC begrüßten diese Personalie, da die Nachfolgerin lange bei Diageo und damit einem vergleichbaren Unternehmen gearbeitet habe.

Im Bankensektor verloren UBS und Credit Suisse 1,9 bzw. 2,4 Prozent. Medienberichte legten nahe, dass nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS weitere Klagen drohten. Swiss Life (-0,1%) veröffentlichte Geschäftszahlen mit Licht und Schatten. Unter den Nebenwerten wiesen Helvetia (+0,9%), Aryzta (-1,0%) und Spexis (-3,3%) Geschäftszahlen aus, Igea Pharma (-16,7%) teilte strategische Neuerungen mit.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2023 11:46 ET (15:46 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.