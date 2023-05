München (ots) -Die European League of Football (ELF) zeigt in der Saison 2023 alle Spiele live auf Sportdeutschland.TV. Die ELF nimmt hier die Möglichkeiten der Sport-Streaming Plattform als Content Creator wahr und nutzt Sportdeutschland.TV als weiteren Distributionskanal für ihre Liveübertragungen.Die ELF wird die Plattform Sportdeutschland.TV in der kommenden Spielzeit als Creator nutzen. Alle Spiele des europäischen Top-Footballs werden analog zu den Übertragungen der ELF selbst durch Erwerb des Game-Passes, sowie eines Team-Passes zu sehen sein. Ziel ist es, den Nutzer:innen von Sportdeutschland.TV ein noch breiteres Spektrum an American Football zu bieten und den Bekanntheitsgrad der Sportart in Deutschland zu steigern. Die European League of Football wird die Möglichkeit nutzen, sich in der gesamten SDTV Welt zu präsentieren. Alle Inhalte werden auf der Website, der SDTV Mobile App und der neuen Smart-TV Integration verfügbar sein.Mit der Übertragung der German Football League und der European League of Football bietet Sportdeutschland.TV das größte American Football Angebot auf dem deutschen Streaming-MarktPressekontakt:DOSB New MediaSven BrandtHead of MarketingTel.: 089 277 807 497team@sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/5521237