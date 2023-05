DJ PTA-News: Edel SE & Co. KGaA: Halbjahreszahlen 2022/23: Umsatz um 12% auf 150,9 Mio. Euro gestiegen - Operatives Ergebnis über Vorjahr

Hamburg (pta/30.05.2023/17:49) - Halbjahreszahlen 2022/23: Umsatz um 12% auf 150,9 Mio. Euro gestiegen - Operatives Ergebnis über Vorjahr

* Konzernumsatz stieg gegenüber Vorjahr um 12% auf 150,9 Mio. Euro * Normalisiertes1) Konzern-EBIT stieg um 11% auf 12,5 Mio. Euro * Lizenzertrags-Korrektur zum Vorjahr mit einem Effekt von 1,4 Mio. Euro vor Steuern * Normalisierter1) Halbjahresüberschuss stieg um 4% auf 7,0 Mio. Euro

Die Edel SE & Co. KGaA (WKN 564950) aus Hamburg hat im ersten Halbjahr 2022/23 des Geschäftsjahres (01.10.2022 - 31.03.2023) ihren Umsatz um weitere 12 % steigern können. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von 150,9 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr 2022 mit 135,2 Mio. Euro. Der Halbjahresüberschuss sank auf 6,0 Mio. Euro von 7,7 Mio. Euro (-22 %) und nach Abzug der Anteile anderer Gesellschafter auf 5,7 Mio. Euro von 7,3 Mio. Euro (-23 %).

Im diesjährigen Halbjahresabschluss mussten erstmals Rückstellungen für fehlerhaft gebuchte digitale Lizenzerträge aus dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 in Höhe von 1,4 Mio. Euro vor Steuern und 1,0 Mio. Euro nach Steuern korrigiert werden. Nachdem das interne Kontrollsystem die fehlerhafte Buchung offenlegte, hat das Unternehmen umgehend Maßnahmen zur stärkeren, optimierten Kontrolle der Finanzberichterstattung ergriffen, die auch im Jahresabschluss der externen Instanz nicht aufgefallen sind. Das Unternehmen konnte nach dieser Korrektur einen operativen Jahresüberschuss von 7,0 Mio. Euro erzielen, was einer Steigerung um 0,3 Mio. Euro im Vergleich zum normalisierten Vorjahr von 6,7 Mio. Euro entspricht.

Die Ergebnisse des Konzernzwischenabschlusses im Einzelnen:

Das EBITDA lag mit 15,8 Mio. Euro 9 % unter Vorjahr (Vorjahreshalbjahr: 17,3 Mio. Euro), auch das EBIT sank um 13 % auf 11,0 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 12,6 Mio. Euro). Der Konzernhalbjahresüberschuss (vor Anteilen anderer Gesellschafter) betrug 6,0 Mio. Euro nach 7,7 Mio. Euro im ersten Halbjahr des Vorjahres. Der Konzernhalbjahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter lag bei 5,7 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 7,3 Mio. Euro). Das Halbjahresergebnis pro Aktie beträgt 0,27 Euro nach 0,34 Euro im Vorjahreshalbjahr. Die Eigenkapitalquote stieg auf 25,6 %.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stieg um 6,0 Mio. Euro auf 13,5 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 7,5 Mio. Euro). Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit sank von -9,2 Mio. Euro auf -6,3 Mio. Euro. Bedingt durch Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten sowie erhöhten Zinskosten für gezogene Kreditlinien ergab sich ein Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von -5,5 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: -0,5 Mio. Euro).

Im ersten Halbjahr konnten bei optimal media in der Vinylfertigung die Energie- und Materialkostenerhöhungen durch Preiserhöhungen kompensiert werden. Dies führte zu einem erneuten Umsatzwachstum in Höhe von 20% bei gleichbleibendem Deckungsbeitrag unter herausfordernden Rahmenbedingungen. Gleichzeitig sind die digitalen Umsätze um 15% gegenüber dem Vorjahr erneut gewachsen. Dieser Erfolg spiegelt sich sowohl im Vertriebsgeschäft von Kontor New Media als auch in allen strategischen Content-Abteilungen wider, darunter Edel Kids, Edel Motion, Edel Kultur Classics, Pandastorm Pictures und earMUSIC.

Dr. Jonas Haentjes, CEO: "Im ersten Halbjahr 2022/23 konnten wir zusammen mit unseren Partner*innen und Künstler*innen das Marktwachstum erneut nutzen und unseren Umsatz signifikant steigern. Ich bin besonders stolz, dass uns dies mit unseren Mitarbeiter*innen unter solch herausfordernden Rahmenbedingungen, insbesondere in der Energieversorgung, gelungen ist. Für das zweite Halbjahr sind wir wachsam und erwarten eine leichte Konsumeintrübung für physischen Medienprodukte, wir sind aber zugleich im Gesamtmarkt stark positioniert und gut vorbereitet."

1) Normalisierungen = Kennzahl + Lizenzertrags-Korrektur

Aussender: Edel SE & Co. KGaA Adresse: Neumühlen 17, 22763 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Henning Hundt, General Manager Finance & Operations Tel.: +49 40 890 85-0 E-Mail: investorrelations@edel.com Website: www.edel.com

ISIN(s): DE0005649503 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

