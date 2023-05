HCLTech, ein führendes weltweit tätiges Technologieunternehmen, wurde in den sechs Quadranten der Studie The ISG Provider Lens 2022 AWS Ecosystem Partners für die Region USA als Leader ausgezeichnet. Die sechs Quadranten umfassen AWS Consulting Services, AWS Data Analytics and Machine Learning, AWS Internet of Things (IoT) Services, AWS SAP Workloads, AWS Migration Services und AWS Managed Services.

"Unsere umfassende AWS-Expertise, unsere talentierten und erfahrenen Mitarbeiter, unsere strategischen Investitionen in den Aufbau branchenspezifischer Cloud-Lösungen sowie unser kundenorientierter Transformationsansatz, kombiniert mit einer starken Partnerschaft mit AWS, waren der Grund dafür, dass wir diese Auszeichnung erhalten haben", so Prabhakar Appana, Senior Vice President und Head, AWS Ecosystem, HCLTech.

"HCLTech unterstützt Unternehmen dabei, mit der AWS-Cloud schneller zu wachsen, ihre Innovationskraft zu steigern und die digitale Transformation in großem Umfang zu verwirklichen und das wahre Potenzial der AWS-Angebote mit unübertroffenem Fachwissen auszuschöpfen", so Ashwin Gaidhani, Research Partner, ISG.

Laut ISG zeichnen sich die Leader durch ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsangebot, eine starke Marktpräsenz und eine etablierte Wettbewerbsposition aus. Außerdem stehen die Leader für Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Kommentare zu HCLTech in allen sechs Quadranten.

AWS Managed Services HCLTechs Cloud Services Factory automatisiert Prozesse und Plattformen, um Unternehmen bei der Planung, Ausführung und Unterstützung von Modernisierungen zu unterstützen.

AWS SAP Workloads HCLTech schöpft die Vorteile von SAP-Anwendungen auf AWS aus, um Unternehmen mehr Flexibilität, Kosteneffizienz und Sicherheit zu bieten. So können beispielsweise die Amazon EC2 X1- und X1e-Instanzen speicherintensive Anwendungen wie SAP HANA unterstützen.

AWS Data Analytics und Machine Learning HCLTech nutzt AWS für die alltägliche Verbesserung des Kundenerlebnisses, die Konvertierung von Sprache in Text in Echtzeit, NLP, Übersetzung und Empfehlungen, wobei alle Anwendungen über eine serverlose Architektur verwaltet werden. Zu den wichtigsten eingesetzten Lösungen gehören Lex, Transcribe, CloudWatch, CloudTrail und CloudFormation.

AWS Internet of Things (IoT) Services HCLTech nutzt AWS IoT Core und AWS IoT Analytics, um die Abläufe in der Lieferkette zu verwalten und so transformative Vorteile wie geringere Verluste, Kostenkontrolle und höhere Kundenzufriedenheit zu erzielen.

AWS Migration Services Die Cloud Works-Plattform von HCLTech legt den Schwerpunkt auf die Automatisierungsmöglichkeiten, um die Bereitstellung und Verwaltung von Microservices-Anwendungen zu beschleunigen und zu erleichtern.

AWS Consulting Services HCLTech hat seine AWS-Consulting-Services und branchenbezogenen strategischen Programme erweitert und bietet nun kontinuierliche Lösungen zur Cloud-Modernisierung in CloudSMART für AWS an.

Um den vollständigen Report zu lesen und herunterzuladen, konsultieren Sie bitte die ISG AWS Ecosystem Partners 2022 Study

