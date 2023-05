Ethereum Kurs steigt gen 2.000 Dollar - das ist nun wichtig

Krypto-Anleger haben über Pfingsten wieder aufatmen können. Die Aussicht auf den großen Wurf im US-Schuldenstreit entfacht neuen Risikoappetit. Nicht zuletzt behalten Anleger in dieser Woche eine Fülle an Konjunkturdaten im Auge, welche Hinweise auf die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik liefern könnten.

Eine Ether (USD)-Einheit kostet mit 1.909 Dollar im Vergleich zur Vorwoche rund drei Prozent mehr. US-Schuldenstreit könnte bald beigelegt sein - Restzweifel bleiben bestehen Die Hoffnung auf den großen Wurf im US-Schuldenstreit hat Anleger dies- und jenseits des Atlantiks wieder aus der Reserve gelockt. Am Wochenende haben US-Präsident Joe Biden und der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, eine Kompromisslösung ausgearbeitet. In trockenen Tüchern ist die Beilegung des Streits über die Anhebung der US-Schuldengrenze allerdings noch nicht. Der Gesetzesentwurf muss nun in beiden Kammern des Kongresses verabschiedet und vom US-Präsidenten unterzeichnet werden, um einen Zahlungsausfall zu verhindern.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

