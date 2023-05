Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass die 5G New Radio (NR)-Modulserie, das RG620T, die Zertifizierungen FCC/IC/CE und RCM erhalten hat. Die RG620T-Serie ist das erste 5G-Modul auf der Grundlage des MediaTek T830 System-on-Chip (SoC), das alle diese Zertifizierungen erhalten hat. Mit diesen Zertifizierungen können Kunden ihre 5G-Geräte für den festen WLAN-Zugriff (Fixed Wireless Access, FWA) auf der ganzen Welt effizient einsetzen.

Quectel 5G RG620T modules based on MediaTek T830 gain global certifications to help drive FWA app deployment (Graphic: Business Wire)