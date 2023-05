The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.05.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.05.2023

.

ISIN Name

FR0007317813 CS GROUP SA NOM. EO 1

CA0076282098 ADVANCED PROTEOME THERAP.

CA29286E1034 ENGINEER GOLD MINES LTD.

CA88576E1088 THREE VALLEY COPPER O.N.

