DJ PTA-News: SCI AG: Net Asset Value, Jahresabschluss, Termin Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Usingen (pta/30.05.2023/20:00) - Der Vorstand der SCI AG hat den Net Asset Value (NAV) der SCI-Aktie - Nettowert aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, ohne Wertbeitrag von möglichen Nachzahlungen aus laufenden Spruchverfahren - mit aktuell 24,75 Euro ermittelt, das entspricht einem Rückgang um rd. 1%. Vom deutlichen Anstieg des DAX mit rd. 7% in diesem Zeitraum konnte unser Portfolio somit nicht profitieren. Bei unseren großen Positionen gab es nur geringe Bewegungen, lediglich die Gesundheitswelt Chiemgau notierte um 5% niedriger.

Das Einreichungsvolumen (Aktien, die in Squeeze-Outs, Unternehmensverträgen u.ä. abgefunden wurden und für die in den noch anhängigen Spruch- und Überprüfungsverfahren eine Nachbesserung erfolgen kann) liegt unverändert bei 15,3 Mio. Euro.

Der Aufsichtsrat hat heute den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 festgestellt. Er weist einen Jahresfehlbetrag von 397.607,28 EUR aus, der Bilanzgewinn beträgt 5.181.191,11 EUR. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzgewinn in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. Die Hauptversammlung wird am 14. Juli 2023 in Usingen stattfinden.

Aussender: SCI AG Adresse: Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82, 61250 Usingen Land: Deutschland Ansprechpartner: Oliver Wiederhold Tel.: +49 6081 688050 E-Mail: info@sci-ag.de Website: www.sci-ag.de

ISIN(s): DE0006051014 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

May 30, 2023 14:00 ET (18:00 GMT)