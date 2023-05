Shouguang, China (ots/PRNewswire) -Ein Bericht von GLOBAL TIMES ONLINE:Am 24. Mai besuchten ausländische Journalisten aus 14 Ländern die Stadt Shouguang, ein bekanntes Gemüseanbaugebiet in der ostchinesischen Provinz Shandong, um zu sehen, wie gutes Saatgut durch den Einsatz moderner landwirtschaftlicher Technologien in hochwertiges Gemüse verwandelt wird.Der Danhe Facility Vegetable Standardized Production Demonstration Park in Shouguang bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit allen Verfahren des Gemüseanbaus, einschließlich Setzlingszucht, Anpflanzung, Pflanzenschutz sowie Gewächshausplanung und -bau."In diesem Park wachsen mehr als 200 Sorten Kirschtomaten, von denen die meisten unabhängige Rechte an geistigem Eigentum besitzen. Wir verfügen zudem über ein Zentrum zum Schutz der pflanzlichen Keimplasma-Ressourcen, das größte in der Provinz Shandong", so ein Mitarbeiter des Parks.Beim Besuch des Parks stellten die Journalisten viele Fragen, unter anderem zum Transport des Gemüses, zur Kontrolle und Vorbeugung von Schädlingen und dazu, wie viel die örtlichen Landwirte mit diesem Geschäft verdienen können. Später erhielten sie im Rahmen eines Treffens Antworten auf diese Fragen.Cui Yulu, Parteichef des Dorfes Cuilingxi in der Stadt Daotian in Shouguang, sagte, dass die Dorfbewohner für den Gemüsetransport auf Autobahnen angewiesen sind und dass es entlang der Autobahnen grüne Passagen gibt, um einen reibungslosen Transport des Gemüses zu gewährleisten. Außerdem können Lkw, die mit Gemüse beladen sind, die Mautstellen auf Schnellstraßen kostenlos passieren.Cui Yulu sagte, dass sie das Ackerland zwischen Juni und August, den heißesten Monaten des Jahres, ruhen lassen. Während dieser Zeit werden Pflanzenkrankheiten und Insektenschädlinge bei hohen Temperaturen in den Gewächshäusern behandelt, was dem Ackerland eine Ruhepause verschafft und sicherstellt, dass die Schädlinge auf umweltfreundliche Weise abgetötet werden.Jedes Gewächshaus kann einem Haushalt, der in der Regel drei Gewächshäuser besitzt, ein Einkommen von etwa 100.000 Yuan (etwa 14.128,48 $) einbringen, sagte Cui Yulu den Journalisten.Die Pressevertreter besuchten auch das National Vegetable Quality Standard Center, wo sie erfuhren, dass das Zentrum 2.369 Standards für die industrielle Gemüsekette entwickelt, eine Datenbank mit Standards für 182 Gemüsesorten eingerichtet und 54 Regeln und Verfahren für den Anbau von 37 Gemüsesorten formuliert hat.Flordeliza Tabilog Agoot, eine Reporterin von Philippine News Agency (PNA), lobte die Technologien zur Saatgutkonservierung und zum Gemüseanbau in Shouguang sowie die verschiedenen Maßnahmen, die die lokale Regierung zur Entwicklung landwirtschaftlicher Technologien ergreift.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2088114/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/auslandische-journalisten-entdecken-florierende-gemuseindustrie-in-shouguang-in-der-ostchinesischen-provinz-shandong-301837640.htmlPressekontakt:Haonan Wei,+86-13279402906,weihaonan@huanqiu.comOriginal-Content von: Global Times Online, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158964/5521271