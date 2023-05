Merck KGaA: Trendwende in Sicht?

Der anziehende Halbleiter-Sektor könnte die Merck-Aktie (MRK) mit nach oben ziehen! Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: MRK ISIN: DE0006599905

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Chemieunternehmens aus Darmstadt verlor im vergangenen Halbjahr rund 6 Prozent ihres Kurswertes. Mit dem höheren Pivot-Tief vom 18. Mai gibt es jedoch ein erstes Anzeichen, dass eine Trendwende in Kürze folgen könnte.

Chart vom 30.05.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 164.45 EUR

Meinung: Aus fundamentaler Sicht ist festzustellen, dass die Wachstumsdynamik der Vorjahre etwas nachgelassen hat. Als Ursachen wurde hier die schwächelnde Halbleiterindustrie und das nachlassende Geschäft rundum Covid19 genannt. Womöglich hat auch die Aussage, dass man in einigen Jahren auf Tierversuche verzichten will, die Kursphantasien der Börsianer etwas gebremst. Schließlich müssen auch einige Aufsichtsbehörden noch von alternativen Testmethoden überzeugt werden. 2022 kamen noch rund 150.000 Tiere zum Einsatz. Hinsichtlich des Chip-Sektors war jedoch in den vergangen Tagen zu beobachten, das die Top-Werte wieder positives Momentum entwickeln konnten. Merck könnte mit diesen frischen Schwung nach oben bekommen.

Setup

Mögliches Setup: Ein Durchbrechen der Widerstandslinie wäre ein klares Kaufsignal, zumal auch der 50-Tagedurchschnitt dann wieder in der Waagrechten läge. Den Stopp Loss könnte man unter dem Tief vom 26. Mai platzieren. Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom 6. April. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in MRK.

Veröffentlichungsdatum: 30.05.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.