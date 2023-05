LONDON (dpa-AFX) - Im wichtigsten britischen Aktienindex, dem FTSE 100 , dürfte laut der US-Bank JPMorgan im Juni nur ein Wechsel anstehen. Analyst Pankaj Gupta erwartet, dass der Technologiekonzern IMI in den "Footsie" aufgenommen wird. Ausscheiden dürfte ihm zufolge dafür voraussichtlich das Immobilienunternehmen British Land , wie er in einer Studie am Dienstag schrieb.

Die Bekanntgabe etwaiger Änderungen durch den Index-Anbieter FTSE Russell wird an diesem Mittwoch, 31. Mai, nach Handelsschluss erwartet. In Kraft treten sämtliche Änderungen zum Montag, 19. Juni.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/stw

