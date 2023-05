Am heutigen Tag kletterte Gold als performancemäßig weitaus stärkstes aller 4 Hauptedelmetalle Uhr nach einem Tagestief von 1932 USD unmittelbar an der seit Ende Oktober 2022 etablierten wichtigsten Rallye-Unterstützung bis um 20:55 Uhr erheblich um 0,7 % auf 1959 USD (d.h. Kursanstieg gegenüber dem Tief um + 1,4 %), obwohl die am Nachmittag weit geringer als erwartet abgeschwächt publizierten US-Wirtschaftsdaten hierfür fundamental kaum einen gerechtfertigten Anlass gaben.Anzeige:Anders als die zeitgleich um 0,5 - 1,3 % ...

Den vollständigen Artikel lesen ...