Hamburg (ots) -Der Döner zählt zu den beliebtesten und umsatzstärksten Gerichten im QSR-Bereich, jeden Tag werden in Deutschland ca. 2,5 Millionen Döner verkauft, meistens direkt auf die Hand. Domino's dreht ab sofort den Spieß um und perfektioniert den Döner zum Liefern.Ab Mittwoch, den 31. Mai heißt es deutschlandweit "Döner frei" bei Domino's in allen Stores. Die neue Chicken Döner Pizza ist eine köstliche Verschmelzung zweier kulinarischer Welten, dabei trifft voller Döner-Geschmack auf knusprigen Domino's Pizzateig. Und das Beste: Die neue Chicken Döner Pizza, das neue Domino's Lieferwunder, kommt heiß und frisch zu dir nach Hause."Als Lieferexperte haben wir hier das große Potenzial erkannt und uns vorgenommen, das beliebte Kult-Gericht neu zu interpretieren und den perfekten Döner zum Liefern zu entwickeln. Jeder weiß, dass Döner am besten schmeckt, wenn man ihn gleich nach der Zubereitung auf die Hand bekommt. Dieser Herausforderung haben wir uns gestellt und mit der neuen Chicken Döner Pizza ein Produkt entwickelt, welches frisch und heiß bei unseren Kund:innen ankommt und auch noch zuhause perfekt schmeckt. Unsere Produktentwicklung hat sehr viel Energie und Tests in die Entwicklungsphase gesteckt, um keine Abstriche beim Geschmackserlebnis einzugehen," freut sich Matthias Maier, Marketing Director bei Domino's Pizza Deutschland.Herausgekommen ist der perfekte Döner zum Liefern mit cremiger Knoblauchsauce, roten Zwiebeln, würzigem Hähnchen-Dönerfleisch und getoppt mit knackig-frischem Romanasalat und pikanter Cocktailsauce.Über Domino's Pizza Deutschland GmbHDomino's Pizza Deutschland ist mit über 420 Stores, rund 180 Franchisepartner:innen sowie über 10.500 Mitarbeiter:innen Marktführer im Bereich Pizza Home Delivery und gehört zu den zehn größten Gastro-Franchisegebern. Die Marke mit dem rot-blauen Dominostein bereitet jährlich 30 Mio. Pizzen zu. Dabei verfolgt Domino's stets das Ziel, handgemachte Pizza, Pasta, Salate sowie Wraps, Chicken Snacks und Desserts aus hochwertigen Zutaten schnell und frisch zu liefern. https://www.dominos.de/