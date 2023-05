Der Versicherungskonzern übernimmt für rund 1,38 Mrd. € vom US-Versicherer Liberty Mutual Insurance das Privatkundengeschäft in Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuador. Die übernommene Liberty Seguros kommt auf ein Bruttoprämienvolumen von umgerechnet 1,7 Mrd. €. Zum Vergleich: 2022 erzielte die Tochter HDI International in Brasilien, Chile und Kolumbien ein Prämienvolumen von rund 1,4 Mrd. €. In Chile und Brasilien mutiert TALANX bei Sachversicherungen somit zur Nr. 1 und 2. Künftig werden 45 % des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenversicherung International aus Lateinamerika kommen. TALANX setzt die Internationalisierung weiter fort. Die Übernahme wird in einem Jahr bereits positive Ergebnisbeiträge liefern. Das ohnehin günstige KGV von aktuell 9 bei 4,4 % Dividendenrendite reduziert sich dann auf rd. 8. Die Aktie ist zuletzt gut gelaufen und ist bei einem sich andeutenden Doppeltop reif für eine Konsolidierung. Unter 47 € wird der Wert ein Thema.



