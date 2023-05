Hy2gen, der unabhängige und weltweit führende Entwickler von Anlagen zur Produktion für erneuerbare Kraftstoffe, kündigt Pläne zum Bau einer 800-MW-Ammoniakproduktionsanlage in Kokkola/Finnland an Hy2gen, der führende unabhängige Entwickler von Anlagen zur Produktion von RFNBOs (Renewable Fuels of Non-Biological Origin), plant den Bau einer 800-MW-Anlage zur Produktion von erneuerbarem Ammoniak in der Nähe der Stadt Kokkola ...

Den vollständigen Artikel lesen ...