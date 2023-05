Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone hat sich im Mai stärker als erwartet eingetrübt. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel um 2,5 Zähler auf 96,5 Punkte. Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 98,9 Punkte gerechnet. Die Zuversicht in der Industrie ließ den vierten Monat in Folge nach. Auch bei den Dienstleistern und im Einzelhandel ...

