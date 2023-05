The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.05.2023ISIN NameDE000A1TNA70 SANHA ANL 13/26 STZXS1241577490 UNIL.FIN.NED 15/23 MTNCH0414510054 SCHINDLER HLDG. 18-23DE000LB0SNJ9 LBBW INFLATIONS-ANL 13/23AT0000A10BS4 ERSTE GP BNK AG 13-23 11XS2002532567 BD EURO FIN. 19/23XS2182062120 SIEMENS FIN 20/23 MTNUS02005NBK54 ALLY FINANC. 20/23DE000A289DB1 BASF MTN 20/23USP2253TJP59 CEMEX S.A.B. 20/27 REGSUS023135BP00 AMAZON.COM 20/23XS2141593256 INTESA SANPA 20/23 MTNDE0005561658 LA FRAN.SYS.DYN.ALL.R INVESTMENTFR0013515517 SFIL 20/23 MTNXS1238157181 GARUDA IN.S. 15/23CH0419041246 DT.PFBR.BANK MTN.35312 SF