The following instruments on XETRA do have their first trading 31.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.05.2023Aktien1 JP3126210008 Alconix Corporation2 AU0000028979 Hydrix Ltd.3 AU0000221244 Nordic Nickel Ltd.4 AU000000XTE7 Xtek Ltd.5 US03736N1046 ANZ Group Holdings Ltd. ADR6 AU0000153215 Barton Gold Holdings Ltd.7 CA3144601067 FendX Technologies Inc.8 KYG451391059 HiTek Global Inc.9 GB00BMGNDN03 Smarttech247 Group PLC10 US84252A1060 Southern California Bancorp11 CA89157L1076 Total Helium Ltd.12 CA0888931023 Big Banc Split Corp.13 AU0000278103 Light & Wonder Inc. CDIS14 THB056010002 i-Tail Corporation PCL15 THB056010010 i-Tail Corporation PCL FGN16 NO0012921180 Bergenbio ASA BZR17 CA29286E2024 Engineer Gold Mines Ltd.Anleihen/ETF1 DE000DD5A3A1 DZ BANK AG2 DE000DD5A283 DZ BANK AG3 DE000DD5A275 DZ BANK AG4 DE000DD5A267 DZ BANK AG5 DE000DD5A3B9 DZ BANK AG6 DE000DD5A291 DZ BANK AG7 NO0012928185 Ziton A/S8 DE000A351U49 Allianz SE9 XS2628785466 Danfoss Finance II B.V.10 XS2619757185 Northern Gas Networks Finance PLC11 DE000HLB4264 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 IE000RMSPY39 Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF