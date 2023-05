Das Impfstoffunternehmen Valneva nimmt in den nächsten Wochen an mehreren Investorenkonferenzen teil, und zwar an der Jefferies Healthcare Conference (7.-9. Juni in New York), der Goldman Sachs Annual Global Healthcare Conference (12.-15. Juni in Dana Point, Kalifornien) und der Stifel European Healthcare Conference (28.-30. Juni in Bordeaux, Frankreich). Valneva wird den Impfstoffkandidaten gegen Chikungunya (VLA1553) vorstellen und sich mit institutionellen Anlegern treffen, um über den Impfstoffkandidaten zu sprechen, der sich in der fortgeschrittenen Entwicklung des Unternehmens befindet, derzeit von der Food and Drug Administration (FDA) geprüft wird und das Potenzial hat, noch in diesem Jahr der weltweit erste zugelassene Chikungunya-Impfstoff zu werden. Ein ...

