Deutsche Börse: Rücksetzer zum defensiven Einstieg nutzen?

182,45 Euro wurden Ende April in der Spitze für eine Aktie der Deutschen Börse (DE0005810055) gezahlt - mittlerweile gibt"s das Wertpapier wieder gut 10 Prozent unter dem Allzeithoch. Zuletzt hat die geplante Akquisition von SimCorp für stolze 3,9 Mrd. Euro den Kurs belastet, wenngleich die Deutsche Börse damit ihr Datengeschäft stärken und unabhängiger vom Transaktionsgeschäft werden will - das geht immer dann besonders gut, wenn es an den Märkten turbulent wird. Aktuell steht diese Sparte Trading & Clearing noch für 51 Prozent der Umsätze, gefolgt von Securities Services (24 Prozent), Data & Analytics (14 Prozent) und Fund Services (11 Prozent).

Discount-Strategie mit 7 Prozent Puffer (September)

Das Discount-Zertifikat der LBBW mit der ISIN DE000LB3USU5 bietet beim Preis von 153,25 Euro einen Puffer von 6,9 Prozent. Aus der Differenz zum Cap von 160 Euro errechnet sich eine maximale Rendite von 6,75 Euro oder 14 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 15.9.23 unter dem Cap, erhalten Anleger eine Aktie der Deutschen Börse.

Discount-Strategie mit 9 Prozent Puffer (Dezember)

Die baugleiche Strategie mit einer 3 Monate längeren Laufzeit gibt"s von HSBC unter der ISIN DE000HG2X2Q9. Beim Preis von 149,80 Euro bekommen Anleger einen Puffer von 9 Prozent, die maximale Rendite errechnet sich mit 10,20 Euro oder 12 Prozent p.a. Sollte die Aktie am Bewertungstag 15.12.23 unterhalb des Caps von 160 Euro schließen, dann gibt"s auch hier eine Aktie.

Einkommensstrategie mit 10 Prozent p.a. Kupon (Juni 2024)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PE0CDE8 zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen Zins von 10 Prozent p.a., durch den Einstieg unter pari steigt die effektive Rendite auf 10,3 Prozent p.a. Wenn die Aktie am Bewertungstag 21.6.24 unter dem Basispreis von 160 Euro notiert, erhalten Anleger 6,25 Aktien (Barausgleich der Bruchteile). Puffer 2,8 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Die Aktie der Deutschen Börse kann gerade in Zeiten von Unsicherheiten - da diese oft mit steigenden Handelsvolumina einhergehen - zur Diversifikation eines Aktienportfolios beitragen. Wer auf dem aktuellen Kursniveau das Direktinvestment scheut, positioniert sich mit Zertifikaten defensiv und profitiert bereits von einer Seitwärtsbewegung.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de