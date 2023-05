Schwache Vorgaben von den asiatischen Börsen und die nachlassende Rally bei KI-Aktien drücken am Mittwoch auf den DAX. Rund 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der Leitindex 0,5 Prozent im Minus. Am Morgen hatten chinesische Stellen einen schwächer als erwarteten Mai-Wert beim Einkaufsmanagerindex gemeldet und damit die Sorge vor einer Abschwächung der Wirtschaft geschürt. In Tokio rutschte der Nikkei nach einer 20-Prozent-Rally in den letzten Monaten ebenfalls deutlich ins Minus. Alle aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...