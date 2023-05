Der internationale Umweltforschungsverbund ICCT attestiert BMW und Volkswagen große Fortschritte beim Umstieg von Verbrenner- auf Elektromotoren. Die deutschen Autobauer landeten in der Gesamtbewertung der drei Kategorien Marktdominanz, technologische Leistung und strategische Vision auf dem dritten und vierten Platz.Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht "Global Automaker Rating 2022" hervor. Bei dem Ranking hatte die Organisation mit Hauptsitz in Washington anhand zehn eigens erstellter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...