Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs Anfang 2022 und der aufgrund der deutlich gestiegenen Inflation eingeleiteten Zinswende herrscht Flaute am Markt für M&A-Transaktionen. Einige Wall-Street-Häuser haben deshalb schon Mitarbeiter entlassen. Die Deutsche Bank nutzt das aber nun, um sich in diesem Bereich zu verstärken.Die Deutsche Bank sieht die derzeitige Flaute bei Fusionen und Übernahmen als Chance, sich zu verstärken und Marktanteile von der Konkurrenz an der Wall Street zurückzuerobern. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...