Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche werden wir Zahlen zu einem breiten Spektrum an ökonomischen Fundamentaldaten erhalten, die einen Eindruck davon vermitteln dürften, wie sich die Renditekurvenkontrolle der Bank of Japan (BoJ) auf die Wirtschaftstätigkeit in Japan ausgewirkt hat und ob die lockere Geldpolitik aufrechterhalten werden kann, so die Analysten von Postbank Research. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...