Hannover (www.anleihencheck.de) - Sowohl deutsche Bundesanleihen als auch US-Treasuries verzeichneten im gestrigen Handelsverlauf Kurszuwächse, so die Analysten der Nord LB.Die Kreditvergabe der Banken im Euro-Raum verliere angesichts der Serie von Zinserhöhungen der EZB mehr und mehr an Schwung. Geldhäuser in den 20 Ländern der Währungsunion hätten im April 4,6% mehr Darlehen an Unternehmen ausgereicht als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitgeteilt habe. Im März habe das Wachstum noch bei 5,2 Prozent gelegen, im Februar bei 5,7 Prozent. ...

