Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/73: Ich weiss, wen RHI Magnesita freut. Marinomed, Warimpex und Do&Co mit guten SignalenDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/73 geht es um ein Angebot für RHI Magnesita und ich weiss, wen das freut: Gregor Rosinger. Marinomed hat aktuell die beste Serie der eigenen Börsegeschichte. News gibt es von Warimpex, Valneva, Montana Aerospace, DO&CO, Erste Group und Research zu Kontron. Finally: Porr, adidas, Deutsche Post, Strabag und SAP sind gestern aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...