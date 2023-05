EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Expansion

adesso eröffnet SmartShore Delivery Center in Indien

Dortmund/Thiruvananthapuram, 31. Mai 2023 - Mit der Übernahme des rund 20 Mitabeitende umfassenden indischen Softwareunternehmens Trieste Digital Solutions Private Ltd. im südwestindischen Bundesstaat Kerala setzt adesso seine internationale Expansion fort. Erstmals eröffnet adesso ein "SmartShore Delivery Center" außerhalb Europas. Nach der Umfirmierung wird die neue adesso India die globale Lieferfähigkeit der adesso Group stärken und die Attraktivität von adesso als internationaler Digitalisierungspartner erhöhen.

Das indische adesso-Team betreut bereits erfolgreich internationale Kunden aus den Branchen Versicherungen, Fertigung, Automotive, Banken und Energiewirtschaft in den Bereichen IT-Beratung, Software- und Produktentwicklung, Cloud Computing, Prozessautomatisierung, Testing und Managed Services. Die Kapazitäten in Indien sollen zügig auch über weitere Standorte ausgebaut werden. Hierzu wird der bereits seit Mitte 2022 bei adesso in Frankfurt beschäftigte IT-Manager Pramod Murali Dharan Managing Director von adesso Indien. Er übernimmt sowohl das strategische als auch das operative Management des neuen Delivery Center. Der gebürtige Inder verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte globaler Erfahrung in der IT-Branche und war bereits in Indien, in den USA und in Europa tätig. Sein indischer Partner und Co-Geschäftsführer wird der IT-Experte Shali Hassan aus Kerala. Shali Hassan ist ebenfalls seit über zwanzig Jahren als IT-Manager international erfolgreich tätig.

Torsten Wegener ist im Vorstand der adesso SE für die neue Niederlassung in Indien verantwortlich. Der international erfahrene Manager begründet den Schritt nach Indien: "Das Offshoring in Indien gibt uns die Möglichkeit, unsere Lieferfähigkeit weiter auszubauen und uns damit in diesem Bereich im internationalen Wettbewerb zu behaupten. Unser Ziel, adesso als wachstumsstarkes europäisches IT-Unternehmen mit globaler Lieferfähigkeit zu etablieren, wird mit dem neuen ‚SmartShore'-Angebot in Indien weiter vorangetrieben. Das wird adesso als Technologiepartner für Kunden auf der ganzen Welt noch flexibler und attraktiver machen."

Erst im April dieses Jahres hatte adesso die Eröffnung einer neuen Landesgesellschaft im Vereinigten Königreich bekannt gegeben. Ein Schwerpunkt dort wird zunächst die Belieferung von Unternehmen im Vereinigten Königreich mit attraktiven Near- und Offshore-Angeboten aus dem globalen Liefernetzwerk der adesso Group sein, das mit der wachsenden Gesellschaft in Indien weiter an Bedeutung gewinnt.

Kontaktdaten für adesso India in Deutschland und Indien:

adesso SE

Pramod Murali Dharan

Herriotstraße 1

60528 Frankfurt

E-Mail: pramod.murali-dharan@adesso.de

Phone: +49 151 22711750



adesso India

Shali Hassan

Trieste Digital Solutions Private Limited

CCCIET, 211/06/09, Mar Ivanios Vidya Nagar, Nalanchira,

Thiruvananthapuram, Kerala, 695015

E-Mail: shali.hassan@adesso.de

Phone: +91-94956-74993

adesso Group

Die adesso Group ist mit über 8.500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2022 von 900,3 Millionen Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2023 und 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

