Pressemitteilung Medios AG: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit Finanzvorstand Falk Neukirch Berlin, 31. Mai 2023 - Der Aufsichtsrat der Medios AG ("Medios") hat beschlossen, den bestehenden Vorstandsvertrag von Falk Neukirch (Finanzvorstand/CFO) vorzeitig bis zum 30. April 2026 zu verlängern. Falk Neukirch ist bereits seit 01. Oktober 2021 Mitglied des Vorstands und für das Finanzressort verantwortlich. Dr. Yann Samson, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Medios AG: "Es freut mich sehr, dass wir den Vertrag mit Falk Neukirch als Finanzvorstand verlängern konnten. Seit 2021 arbeiten wir sehr vertrauensvoll und konstruktiv mit ihm als ausgewiesenen Finanzexperten zusammen. Durch seine Bestellung für weitere drei Jahre streben wir nach Kontinuität und Stabilität des Managementteams und sind bestens aufgestellt, um unsere geplante Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen."

Wichtige Termine der Medios AG im Geschäftsjahr 2023: 16. Juni: Warburg Highlights - Hamburg 21. Juni: Ordentliche Hauptversammlung 2023 - Berlin 14. August: Halbjahresfinanzbericht (Q2 & H1 2023) 20. September: Berenberg and Goldman Sachs 12th German Corporate Conference - München 14. November: Quartalsmitteilung (Q3 und 9M 2023) 17. November: Warburg "Meet the Future"- Berlin

Über Medios AG Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). www.medios.ag Kontakt Claudia Nickolaus

