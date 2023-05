Die Lenzing Gruppe erhielt einen weiteren wissenschaftlichen Beleg, dass sich Lenzing Fasern am Ende ihres Lebenszyklus im Ozean biologisch abbauen und somit wieder Teil des Ökosystems werden. Wissenschaftler:innen des renommierten, akademischen Forschungsinstituts Scripps Institution of Oceanography (SIO) der University of California, San Diego, bestätigten schon 2021, dass Lenzing Lyocellfasern an der Meeresoberfläche in kürzester Zeit komplett abgebaut werden. Im Rahmen einer zweiten, im Mai 2023 publizierten Studie , wurde zudem die biologische Abbaubarkeit von Lenzing Lyocellfasern, Lenzing Viscosefasern und Lenzing Modalfasern auch am Meeresboden bewiesen, womit diese definitiv eine bessere Alternative zu erdölbasierten Fasern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...