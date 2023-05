Bonterra Resources Inc. meldete gestern weitere Ergebnisse der nun abgeschlossenen Infill- und Erweiterungsbohrkampagne auf dem Untertageprojekt Barry. Das Projekt verfügt laut der letzten Mineralressourcenschätzung über 0,5 Mio. Unzen an gemessenen und angezeigten Mineralressourcen und 0,7 Mio. Unzen an abgeleiteten Mineralressourcen.



Das Hauptziel der Kampagne bestand darin, die Mineralressourcen in eine höhere Vertrauenskategorie umzuwandeln und die Interpretation und die Gehaltskontinuität der Mineralisierung, vor allem im oberen Abschnitt der Lagerstätte, zu verbessern. Insgesamt wurden seit August 2022 Infill-Bohrungen über 31.349 Meter (91 Bohrlöcher) von der Oberfläche aus durchgeführt. Das Unternehmen hat bisher Untersuchungsergebnisse für 89 Bohrungen erhalten, einschließlich der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Bohrungen. Bis dato stehen die Ergebnisse von 1.619 Proben noch aus.



Zu den neuen Highlights gehören:



? 8,2 g/t Au über 8,2 m, einschließlich 16,6 g/t Au über 3,4 m und 54,5 g/t Au über 0,5 m in Bohrloch MB-23-593A



? 5,0 g/t Au über 7,2 m, einschließlich 23,0 g/t Au über 0,7 m und 16,2 g/t Au über 0,6 m in Bohrloch MB-23-599



? 7,2 g/t Au über 3,7 m, einschließlich 30,0 g/t Au über 0,5 m in Bohrloch MB-23-601A



? 6,4 g/t Au über 2,9 m, einschließlich 16,9 g/t Au über 1,0 m in Bohrloch MB-23-611



