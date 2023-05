Bonn (www.anleihencheck.de) - Am Samstag, den 27. Mai, verkündeten US-Präsident Joe Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy eine vorläufige Einigung zur Anhebung der Schuldenobergrenze, so die Analysten von Postbank Research.Über den Vorschlag müsse am Mittwoch den 31. Mai im Repräsentantenhaus und anschließend im Senat abgestimmt werden. Der neue Stichtag bis zur Zahlungsunfähigkeit sei nach Finanzministerin Yellen Montag, der 5. Juni, sodass wenig Zeit zur Verabschiedung bestehe. Der vorläufige Vorschlag liege im Rahmen der Erwartungen, wobei die Schuldenobergrenze für zwei Jahre ausgesetzt werde, sodass dies kein Wahlkampfthema werden sollte. ...

