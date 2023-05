Linz (www.anleihencheck.de) - Der Verbraucherpreis in Tschechien lag im Herbst 2022 noch bei 18%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mittlerweile sei die Inflation auf Werte von 12,7% zurückgegangen, halte sich aber hartnäckig im zweistelligen Bereich. Aus diesem Grund werde die tschechische Notenbank den Leitzins weiterhin bei 7% belassen. Erst wenn der Preisdruck im einstelligen Bereich sei, könne über Zinssenkungen nachgedacht werden. Bis dahin werde die Tschechische Krone (CZK) eine gesuchte Währung bleiben und weiterhin unter 24,00 notieren. Kursspitzen in EUR/CZK bis 23,20 seien im aktuellen Umfeld immer möglich. (31.05.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...