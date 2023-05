Alexander Susanek wird neuer COO bei Palfinger. Der ehemalige Geschäftsführer der BMW Motoren GmbH in Steyr und bisherige Leiter der Antriebsproduktion der BMW Group übernimmt per 1. Juli 2023 im Vorstandsteam die COO-Agenden und verantwortet damit wesentlich den laufenden Transformationsprozess. Susanek folgt auf Martin Zehnder, der nach 15 Jahren sein Mandat nicht weiter verlängert hat. In enger Zusammenarbeit mit CEO Andreas Klauser und CFO Felix Strohbichler wird Alexander Susanek die konsequente Umsetzung der Strategie 2030 vorantreiben. "Mit der Vision und Strategie 2030 hat Palfinger eine ambitionierte Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft formuliert. Ich freue mich auf die Möglichkeit, zusammen mit meinen Vorstandskollegen die ...

