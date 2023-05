Nach der kartellrechtlich genehmigten Übernahme der österreichischen KBC schraubt Cancom die 2023er-Prognose nach oben.Für 2023 stellt der IT-Dienstleister - nach Abschluss der Transaktion per 1.6. - einen Umsatz von 1,63 Mrd. bis 1,70 Mrd. (zuvor: 1,32 Mrd. bis 1,39 Mrd. Euro) in Aussicht. Das EBITDA soll in einer Spanne von 131 Mio. bis 141 Mio. (zuvor: 114 bis 124 Mio.) Euro liegen. Damit hat Cancom die Hälfte des jährlichen Umsatzes und operativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...