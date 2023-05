Linz (www.anleihencheck.de) - Vor 25 Jahren, am 1. Juni 1998, wurde die Europäische Zentralbank (EZB) gegründet, so Adam Riha, Treasury und Handel, Oberbank AG.Von den sieben Institutionen der Europäischen Union sei sie die jüngste, wie auch unter den Zentralbanken aller größeren Industrieländer. Zum Vergleich: Die schwedische Riksbank als älteste bestehende Zentralbank sei im Jahr 1668 gegründet worden, die Bank of England 1694. Trotzdem habe es sich vor 25 Jahren um ein mutiges Unterfangen gehandelt - nirgendwo auf der Welt habe eine Notenbank so viele unterschiedliche Mitgliedstaaten wie die EZB gehabt (Westafrikanische Zentralbank, Zentralafrikanische Zentralbank und Eastern Caribbean Central Bank seien auch für mehrere Länder zuständig, aber die Wirtschaftsräume seien viel kleiner). ...

