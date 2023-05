Paris (www.fondscheck.de) - Edmond de Rothschild Asset Management ist der Net Zero Asset Managers Initiative (NZAM) beigetreten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit setzt das Unternehmen sein bereits bestehendes Engagement für die Energie- und Umweltwende fort, nachdem es vor einigen Wochen der Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) beigetreten ist. Die Unterzeichnung ist ein bedeutender Schritt in der globalen ESG-Strategie von Edmond de Rothschild. ...

