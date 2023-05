Die in Karlsruhe ansässige INIT-Gruppe meldet, dass das Lademanagementsystem MOBILEcharge ihrer Tochter CarMedialab nun auch von Verkehrsunternehmen in Belgien, Israel und im Senegal geordert wurde. In Deutschland arbeiten unter anderem Rhein-Neckar-Verkehr und die Leipziger Verkehrsbetriebe mit dem System. Die INIT-Gruppe hat ein integriertes Gesamtsystem kreiert, das "alle betrieblichen Anforderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...