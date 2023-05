Die Aktie von Morphosys ist am heutigen Mittwoch der größte Gewinner im Nebenwerte-Index SDAX. Fast drei Prozent geht es nach oben. Auf den Pläzten zwei und drei folgen PNE mit plus 1,9 Prozent und SUDE mit plus 1,7 Prozent. Das Papier profitiert dabei von einer positiven Einschätzung durch die Schweizer Großbank UBS.Die UBS hat Morphosys mit "Buy" und einem Kursziel von 47 Euro in die Bewertung aufgenommen. Ihre Analyse des Biotech-Unternehmens habe ergeben, dass der aktuelle Aktienkurs der in ...

