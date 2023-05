© Foto: picture alliance/AP Photo | Nati Harnik



Chinas wirtschaftliche Erholung schwächt sich ab. Anleger trennen sich bereits von Aktien des Landes. Die größte US-Bank richtet den Blick auf zwei andere Länder.

Chinas Produktionstätigkeit ist im Mai eingebrochen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel auf 48,8, wie das Nationale Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit Dezember 2022. Die sich abschwächende wirtschaftliche Erholung veranlasst Anleger dazu, chinesische Aktien abzustoßen und mehr Konjunkturmaßnahmen zur Ankurbelung des Wachstums zu fordern.

In der Folge ist der Hongkonger Leitindex Hang Seng am heutigen Mittwoch auf Intraday-Basis in einen technischen Bärenmarkt eingetreten und hat die Erholungsgewinne aus der Wiedereröffnung Chinas zunichte gemacht.

JPMorgan-Analysten bereiten sich darauf vor, vermehrt in den japanischen und australischen Markt zu investieren, um das dortige Wachstumspotenzial zu nutzen.

"Im aktuellen makroökonomischen Umfeld glauben wir aus verschiedenen Gründen, dass diese beiden Länder in den kommenden Jahren unglaubliche Chancen bieten", sagt Filippo Gori, Chief Executive Officer Asia-Pacific von JPMorgan, in einem Bloomberg TV-Interview. Und weiter: "Wir erwägen, sowohl in Japan als auch in Australien weiter zu investieren.

Wie Bloomberg berichtet, überdenken globale Banken ihre China-Geschäfte. Eine schleppende Wirtschaft, geopolitische Spannungen und ein intensiver inländischer Wettbewerb hätten die Ambitionen, von der Öffnung des 60 Billionen US-Dollar schweren Finanzsektors des Landes für ausländische Unternehmen zu profitieren, reduziert.

Märkte wie Japan erweisen sich dabei als alternative Möglichkeit für Anleger - Warren Buffett macht es ihnen vor. So besitzt seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway mehr Aktien in Japan als in jedem anderen Land außerhalb der USA. Der japanische Topix-Index hat in diesem Monat zudem seinen höchsten Stand seit 1990 erreicht.

Gina Moesing, wallstreet:ONLINE Zentralredaktion