Der Euro ist gegenüber dem US-Dollar am Mittwochmorgen auf ein neues Wochentief gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit über zwei Monaten. Die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung der Fed stärkt den Dollar gegen den Euro. EURUSD wechselte am Morgen für 1,0669 Dollar den Besitzer, nachdem er am Dienstag noch einen Erholungsversuch bis 1,0746 ...

