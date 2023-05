Die 1982 gegründete Autodesk, deren Software in Deutschland von Mensch und Maschine vertrieben wird, war über viele Jahrzehnte hinweg ein stetig profitabel wachsendes Unternehmen, dessen Nettomargen meist im zweistelligen Bereich lagen.Als weltweit größter CAD-Softwarehersteller bieten die Kalifornier vor allem Architekten, Ingenieuren, Konstrukteuren und Produktdesignern intelligente Lösungen an, um Visionen Realität werden zu lassen. Durch Managementfehler kam es 2014/15 plötzlich zu einem Einbruch des operativen Gewinns, wodurch unter dem Strich vier Jahre lang Verluste geschrieben wurden. Nach dem Einstieg einiger Hedgefonds und einem Wechsel in der Führungsetage schoss durch die Einführung rabattierter 3-Jahres-Verträge mit Sofortzahlung der Free Cashflow (FCF) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...