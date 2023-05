Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Bremsklotz US-Schuldenstreit scheint nun beiseite geräumt, richtig ausgelassen ist die Stimmung an den Märkten aber nicht, so die Deutsche Börse AG.Denn der Kongress müsse dem Deal zwischen Präsident Joe Biden und Republikaner Kevin McCarthy noch zustimmen. Der DAX liege am Dienstagmittag wieder bei 16.050 Punkten, aber noch unter dem Allzeithoch von 16.332 Zählern vor anderthalb Wochen. Im ETF-Handelt sei die vergangene Woche sogar von Abgaben geprägt gewesen. "Die Verkäufe überwogen mit 53 Prozent diesmal, vor allem S&P 500-ETFs wurden abgegeben", berichte Frank Mohr von der Société Générale. Leo Puschmann von Lang & Schwarz spreche von "keinen Auffälligkeiten" im Handel mit den großen ETFs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...